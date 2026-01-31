Ліон завершує трансфер нападника збірної України

Український нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук близький до переходу в французький Ліон.

Про це повідомляє L'Équipe.

Очікується, що форвард цього тижня прибуде до Ліона для проходження медичного огляду. У понеділок, 2 лютого, клуби підпишуть угоду про оренду українця з необов'язковим правом викупу на суму близько 4 мільйонів євро.

Зазначається, що головний тренер французького клубу Пауло Фонсека неодноразово наголошував на необхідності підписання центрального нападника. Він буде задоволений даним трансфером.

Нагадаємо, що Роман виступає за Олімпіакос із літа 2024-го, коли перебрався із бельгійського Брюгге. У футболці грецького клубу вже провів 49 матчів (14 голів та 5 асистів). На початку нового 2026 року українець став володарем Суперкубку Греції.

Трансферна вартість 30-річного українського футболіста складає 2,5 мільйона євро. Угода Яремчука із грецьким грандом спливає вкінці червня 2028-го.