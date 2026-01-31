Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліон завершує трансфер нападника збірної України

Олександр Булава — 31 січня 2026, 17:27
Ліон завершує трансфер нападника збірної України

Український нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук близький до переходу в французький Ліон.

Про це повідомляє L'Équipe.

Очікується, що форвард цього тижня прибуде до Ліона для проходження медичного огляду. У понеділок, 2 лютого, клуби підпишуть угоду про оренду українця з необов'язковим правом викупу на суму близько 4 мільйонів євро.

Зазначається, що головний тренер французького клубу Пауло Фонсека неодноразово наголошував на необхідності підписання центрального нападника. Він буде задоволений даним трансфером.

Нагадаємо, що Роман виступає за Олімпіакос із літа 2024-го, коли перебрався із бельгійського Брюгге. У футболці грецького клубу вже провів 49 матчів (14 голів та 5 асистів). На початку нового 2026 року українець став володарем Суперкубку Греції.

Трансферна вартість 30-річного українського футболіста складає 2,5 мільйона євро. Угода Яремчука із грецьким грандом спливає вкінці червня 2028-го.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Олімпіакос Футбольні трансфери Роман Яремчук

Роман Яремчук

Невтішні новини: інсайдер розкрив нові деталі зацікавленості Ліона до Яремчука
Яремчук може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції – інсайдер
Яремчук не зіграє за Олімпіакос у вирішальному матчі Ліги чемпіонів
Яремчук став володарем Суперкубку Греції
Олімпіакос з голом Яремчука здобув розгромну перемогу в Кубку Греції

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік