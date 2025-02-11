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Порту – Рома: де дивитися матч Ліги Європи за участі Довбика

Станіслав Лисак — 11 лютого 2025, 10:48
Порту – Рома: де дивитися матч Ліги Європи за участі Довбика
Getty Images

Рома, за яку виступає український футболіст Артем Довбик, зіграє з Порту в попередньому раунді плейоф Ліги Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 13 лютого, на арені "Ештадіу ду Драгау" в Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що у попередньому раунді змагань Рома посіла 15 сходинку, заробивши 12 очок. Порту завершив етап ліги на 18 позиції з 11 балами в заліку.

Напередодні Рома з Артемом Довбиком на виїзді обіграла Венецію у Серії А, а Порту зіграв унічию зі Спортингом у грі лідерів чемпіонату Португалії.

Ліга Європи Порту Рома Артем Довбик

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