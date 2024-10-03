Матчі Серії А складніше: Гасперіні прокоментував перемогу над Шахтарем

Головний тренер італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував розгромну перемогу своєї команди над донецьким Шахтарем у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця цитує пресслужба донецького клубу.

"Я не мав сумнівів у перемозі, потрібно просто грати й залучати якомога більше гравців до основного складу. Зрозуміло, що і до першого гола ми контролювали гру та були кращими, та коли не забиваєш, усе може змінитися.





Матч із Шахтарем був досить гарним. Безперечно, ця гра відбулася в межах Ліги чемпіонів, але не слід забувати про національний чемпіонат. Мушу визнати, що деякі матчі Серії А значно складніші для нас, ніж поєдинки на євроарені. Далі ми концентруватимемося на суботньому матчі національного чемпіонату. Наша мета – виграти Серію А", – заявив Гасперіні.