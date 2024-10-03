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Матчі Серії А складніше: Гасперіні прокоментував перемогу над Шахтарем

Олексій Мурзак — 3 жовтня, 15:57
Матчі Серії А складніше: Гасперіні прокоментував перемогу над Шахтарем
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Головний тренер італійської Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував розгромну перемогу своєї команди над донецьким Шахтарем у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця цитує пресслужба донецького клубу.

"Я не мав сумнівів у перемозі, потрібно просто грати й залучати якомога більше гравців до основного складу. Зрозуміло, що і до першого гола ми контролювали гру та були кращими, та коли не забиваєш, усе може змінитися.


Матч із Шахтарем був досить гарним. Безперечно, ця гра відбулася в межах Ліги чемпіонів, але не слід забувати про національний чемпіонат. Мушу визнати, що деякі матчі Серії А значно складніші для нас, ніж поєдинки на євроарені. Далі ми концентруватимемося на суботньому матчі національного чемпіонату. Наша мета – виграти Серію А", – заявив Гасперіні.

Нагадаємо, Шахтар розгромно поступився Аталанті у номінально домашньому матчі Ліги чемпіонів (0:3). У наступному турі "гірники" зіграють проти лондонського Арсенала.

Після двох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Аталанта має в активі чотири бали.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Ліга чемпіонів Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25

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