Відома заявка жіночої збірної України на два матчі Ліги націй із Чехією

Наставник жіночої збірної України Володимир Пятенко оголосив імена виконавиць, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірної Чехії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Всього у заявці 24 футболістки.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар'я Келюшик (Колос Ковалівка), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – Ворскла Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Ворскла Полтава), Таміла Хімич, Вікторія Гірин, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – Металіст 1925 Харків), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Юлія Христюк (Олд Домініон, США).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Єлизавета Молодюк (Металіст 1925 Харків), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція).

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Чехія, який заплановано на 4 квітня, відбудеться в польському місті Польковиці на Міському стадіоні (Stadion Miejski w Polkowicach), який є домашнім для місцевого клубу Гурнік. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Виїзний для "синьо-жовтих" матч пройде 8 квітня в чеському містечку Усті-над-Лабем на Міському стадіоні (Městský Stadion). Він є домашнім для ФК Усті-над-Лабем. Початок – о 18:30 за Києвом.

Як відомо, у перших двох матчах збірна України перемогла Албанію та Хорватію.