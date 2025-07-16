Ларн у серії пенальті вирвав перемогу в Ауди та вийшов до наступного раунду відбору Ліги конференцій

Ларн із Північної Ірландії здобув перемогу над латвійською Аудою в межах матчу-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2025/2026.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті сильнішими вийшли гравці північноірландської команди.

Ліга конференцій-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, другий матч, 16 липня

Ауда (Латвія) – Ларн (Північна Ірландія) 2:2 (2:4 по пенальті)

Зауважимо, що на цій грі працювала українська бригада арбітрів. Головним арбітром виступив Дмитро Кубряк. На лініях йому допомагали Віктор Нижник та Олександр Корнійко. Обов'язки четвертого арбітра виконував Олександр Кальонов.

Нагадаємо, що з другого раунду кваліфікації розпочнеться шлях Олександрії та Полісся у Лізі конференцій. Суперником срібного призера УПЛ-2024/25 стане невдаха пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія), а "вовки" зустрінуться з переможцем пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).