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Голанд не приїхав на церемонію вручення Золотого м’яча

Олег Дідух — 28 жовтня, 22:20
Голанд не приїхав на церемонію вручення Золотого м’яча
Ерлінг Голанд
Getty Images

Зірковий форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не приїхав до Парижу на церемонію вручення Золотого м’яча 2024 року.

Про це повідомляє ESPN.

Голанд полетів до Швеції, щоб відвідати матч національного чемпіонату між Мальме та Гетеборгом. За господарів поєдинку виступає його друг Ерік Бутхейм.

Поєдинок завершився вольовою перемогою Мальме з рахунком 2:1, що дозволило команді достроково забезпечити собі чемпіонський титул.

Норвежець потрапив до топ-10 претендентів на Золотий м’яч, проте не входить до числа топ-фаворитів у боротьбі за нагороду.

У поточному сезону на рахунку Голанда 14 голів у 13 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Нагадаємо, церемонію вручення Золотого м’яча також пропускають представники мадридського Реала.

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