Спортдир Інтера покине посаду після 28 років у клубі

51-річний італійський фахівець П'єро Аузіліо покине посаду спортивного директора міланського Інтера наступного року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Аузіліо з чинними чемпіонами Італії діє до кінця червня 2027 року і продовжений не буде. При цьому не виключено, що угода буде розірвана достроково, і фахівець покине Інтер негайно.

Аузіліо працює в структурі Інтера з січня 1998 року, до грудня 2010 року (з перервою на сезон-2004/05, коли він працював у Спеції) обіймав посаду менеджера академії. Посаду спортивного директора обіймає з 2014 року.

Минулого року Аузіліо відхилив пропозицію від Аль-Хіляля із Саудівської Аравії, головним тренером є екснаставник Інтера Сімоне Індзагі.