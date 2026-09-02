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Спортдир Інтера покине посаду після 28 років у клубі

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 14:47
Спортдир Інтера покине посаду після 28 років у клубі
П'єро Аузіліо
Getty Images

51-річний італійський фахівець П'єро Аузіліо покине посаду спортивного директора міланського Інтера наступного року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Аузіліо з чинними чемпіонами Італії діє до кінця червня 2027 року і продовжений не буде. При цьому не виключено, що угода буде розірвана достроково, і фахівець покине Інтер негайно.

Аузіліо працює в структурі Інтера з січня 1998 року, до грудня 2010 року (з перервою на сезон-2004/05, коли він працював у Спеції) обіймав посаду менеджера академії. Посаду спортивного директора обіймає з 2014 року.

Минулого року Аузіліо відхилив пропозицію від Аль-Хіляля із Саудівської Аравії, головним тренером є екснаставник Інтера Сімоне Індзагі.

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