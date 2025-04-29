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Мартінеллі: Віримо, що Арсенал може виграти Лігу чемпіонів

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 16:04
Мартінеллі: Віримо, що Арсенал може виграти Лігу чемпіонів
Габріел Мартінеллі
Getty images

Вінгер лондонського Арсенала Габріел Мартінеллі заявив, що команді Мікеля Артети під силу виграти Лігу чемпіонів у поточному сезоні.

23-річного гравця збірної Бразилії цитує пресслужба УЄФА.

"Цей клуб заслуговує на успіх, і ми дуже раді бути частиною до цього моменту. Ми віримо, що можемо виграти трофей. Цей титул – приголомшлива річ, яку ми можемо принести клубу.

Шість років у клубі? Це була дивовижна подорож для мене. Не тільки на полі, а й за його межами. Коли я прийшов сюди, ми грали в Лізі Європи, а тепер ми в півфіналі Ліги чемпіонів", – заявив Мартінеллі.

Нагадаємо, у вівторок, 29 квітня, Арсенал проведе перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Арсенал Лондон Габріел Мартінеллі Ліга чемпіонів-2024/25

Габріел Мартінеллі

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