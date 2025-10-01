Захисник Барселони відновився після травми та зможе зіграти з ПСЖ

Фланговий захисник Барселони Алехандро Бальде зможе зіграти проти ПСЖ у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба "каталонців".

Нагадаємо, на початку вересня в іспанця діагностували ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. У минулому сезоні Бальде вже пропускав матчі Барселони через проблеми зі здоров’ям.

✅ 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐞 ja ha rebut l'alta mèdica i entra a la convocatòria del #BarçaPSG! ⚡ pic.twitter.com/4EYIsPN7K2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 1, 2025

Цієї кампанії захисник зіграв лише три матчі за "блаугранас" – без результативних дій.

Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

