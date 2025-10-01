Захисник Барселони відновився після травми та зможе зіграти з ПСЖ
Алехандро Бальде
Барселона
Фланговий захисник Барселони Алехандро Бальде зможе зіграти проти ПСЖ у матчі другого туру Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба "каталонців".
Нагадаємо, на початку вересня в іспанця діагностували ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. У минулому сезоні Бальде вже пропускав матчі Барселони через проблеми зі здоров’ям.
Цієї кампанії захисник зіграв лише три матчі за "блаугранас" – без результативних дій.
Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Раніше своїми очікуваннями від поєдинку поділився головний тренер каталонців Хансі Флік.