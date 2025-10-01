Українська правда
Захисник Барселони відновився після травми та зможе зіграти з ПСЖ

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 14:53
Алехандро Бальде
Алехандро Бальде
Барселона

Фланговий захисник Барселони Алехандро Бальде зможе зіграти проти ПСЖ у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба "каталонців".

Нагадаємо, на початку вересня в іспанця діагностували ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. У минулому сезоні Бальде вже пропускав матчі Барселони через проблеми зі здоров’ям.

Цієї кампанії захисник зіграв лише три матчі за "блаугранас" – без результативних дій.

Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. 

Раніше своїми очікуваннями від поєдинку поділився головний тренер каталонців Хансі Флік.

