Динамо назвало заявку на перший матч проти Хамруна у кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на перший матч другого етапу кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти Хамрун Спартанс.

Про це повідомляє УЄФА.

Зауважимо, що до списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес. Водночас серед гравців, що поїдуть на матч, будуть Владислав Супряга та Олександр Яцик, що цього літа повернулися з оренд, а також 18-річний Федір Задорожний з юнацької команди.

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Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Пихальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко.

Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться вже у вівторок, 22 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 29 липня.

У першому етапі кваліфікації Хамрун в серії післяматчевих пенальті обіграв литовський Жальгіріс. І вихід у другий етап кваліфікації ЛЧ став історичною подією для Мальти. Ніколи раніше мальтійський клуб не виходив у цю стадію.