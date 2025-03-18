Ямал: Більше нема кого боятися, Барселона – фаворит Ліги чемпіонів

Вінгер Барселони Ламін Ямал вважає каталонський клуб головним претендентом на те, щоб виграти Лігу чемпіонів цього сезону.

Про це 17-річний іспанець заявив в інтерв'ю Sport.

На думку футболіста, після того, як Ліверпуль вилетів на стадії 1/8 фіналу, "синьо-гранатовим" більше немає кого боятися в цьому турнірі.

"Зараз ми є фаворитами на перемогу в Лізі чемпіонів. Ліверпуль вже поза турніром, вони були початковими фаворитами. Тепер ми посіли їхнє місце, тому ми не боїмося жодної команди, ми – сім'я. Ми точно можемо виграти ЛЧ. Ми вже не ті, що були рік тому проти ПСЖ", – сказав Ямал.

За підсумком двоматчевого протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона пройшла Бенфіку Анатолія Трубіна (4:1). У наступній стадії каталонці зустрінуться з дортмундською Боруссією, яка перемогла Лілль. Чвертьфінальні матчі проходитимуть 8 та 15 квітня.

Раніше стало відомо, що Барселона втратила одразу двох гравців, які не зможуть допомогти збірній Іспанії у поєдинках плейоф Ліги націй проти збірної Нідерландів.