Барселона втратила двох гравців через травми

Два гравці Барселони, опорний півзахисник Марк Касадо та захисник Іньїго Мартінес, отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Обидва гравці були викликані до табору збірної Іспанії, проте не допоможуть команді Луїса Де ла Фуенте в березневих матчах. У Мартінеса м’язова травма, очікується, що він пропустить 2 – 3 тижні.

Касадо отримав розтягнення зв’язок коліна. Очікується, що він може пропустити два місяці.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, Барселона в 28 турі Ла Ліги на виїзді обіграла Атлетико Мадрид з рахунком 4:2. І Касадо, і Мартінес вийшли в основі каталонців на цей матч. 21-річний Касадо замінили на 67 хвилині на Еріка Гарсію, 33-річний Мартінес провів на полі всі 90 хвилин.