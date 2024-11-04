Фанати Баварії закликають бойкотувати матч із Шахтарем

Значна частина вболівальників Баварії з групи "Suedkurve" не поїде до Гельзенкірхена, щоб підтримати команду під час гри проти донецького Шахтаря, яка відбудеться 10 грудня в межах 6 туру Ліги чемпіонів.

Про це було повідомлено на сайті фанатського руху.

Причиною є те, що вони вважають ціну на квитки занадто завищеною. Мінімальна ціна квитка на гру Шахтар – Баварія становить 52 євро.

Вболівальники мюнхенського клубу незадоволені цим, оскільки на домашні поєдинки Баварії ціни значно менші. Наприклад, найдешевший квиток на домашню гру проти ПСЖ, яка пройде 26 листопада, буде коштувати лише 19 євро.

Також вони незадоволені тим, що на попередні матчі "гірників" були інші ціни. На гру з Атлантою найдешевший квиток коштував 28 євро, а на зустріч проти Янг Бойза можна буде піти за 31 євро.