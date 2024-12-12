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Шахтар за межами зони плейоф, Ліверпуль упевнено лідирує в таблиці Ліги чемпіонів після 6 туру

Станіслав Лисак — 12 грудня 2024, 00:09
Шахтар за межами зони плейоф, Ліверпуль упевнено лідирує в таблиці Ліги чемпіонів після 6 туру
Getty Images

Завершилися матчі 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

За підсумками шести ігор єдина українська команда в ЛЧ, донецький Шахтар, розташувалась на 27 сходинці турнірної таблиці, чого недостатньо для кваліфікації у плейоф турніру.

Нагадаємо, що за новим регламентом Ліги чемпіонів 24 команди виходять до плейоф ЛЧ, клуби з 1 по 8 місце кваліфікуються напряму до 1/8 фіналу, а ті, хто посядуть позиції з 9 по 24 вийдуть до 1/16-ї.

Донеччани проведуть ще два поєдинки в основному етапі турніру. У січні "гірники" у номінально домашньому матчі зіграють з Брестом, а потім зустрінуться з дортмундською Боруссією. Для кваліфікації до наступного етапу підопічним Маріно Пушича потрібно мінімум заробити 4 залікові пункти у двох іграх.

Очолює турнірну таблицю Ліги чемпіонів Ліверпуль, який здобув 6 перемог у 6 поєдинках. Також до вісімки найкращих входять Барселона, Арсенал, Баєр, Астон Вілла, Інтер, Брест та Лілль.

Також уже три клуби достроково втратили шанси на єврокубкову весну – це Янг Бойз, РБ Лейпциг та Слован Братислава.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 6 турів
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 6 турів
Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

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