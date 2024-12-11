Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч з Болоньєю

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін вийде у стартовому складі команди на матч 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти італійської Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Для українського воротаря це шостий поспіль вихід у нинішньому сезоні ЛЧ. Загалом Трубін відіграв у нинішньому сезоні 18 матчів, пропустив 14 голів та 8 разів залишив свої ворота "сухими".

Поєдинок Бенфіка – Болонья відбудеться о 22:00 на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Напередодні гри "орли" розташувалися на 15 сходинці в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Болонья заробила лише один заліковий бал та знаходиться на 33 місці серед 36 команд.