Тренер ПСВ: Шахтар незаслужено програв Арсеналу в Лізі чемпіонів

Головний тренер нідерландського ПСВ Петер Бош вважає, що поразка Шахтаря від Арсенала (0:1) в Лізі чемпіонів була певною мірою незаслуженою. Проте він впевнений, що його команда зможе здолати "гірників".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Шахтар – це команда, яка хоче грати у футбол. Це видно по голкіперу, який схильний до індивідуальних дій. Вони багато розігрують коротких комбінацій, в один дотик. Шахтар так діяв навіть у Лондоні, і час від часу навіть притискав Арсенал. Вони програли, певною мірою, незаслужено. Але ми все одно повинні перемогти", – сказав наставник.

Зустріч Шахтаря проти ПСВ відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після чотирьох ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 28 позиції турнірної таблиці. ПСВ має на одне очко більше за донеччан та розташувався на 24 сходинці.