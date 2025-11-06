Тренер Карабаха – про сенсаційну нічию з Челсі: Вітаю усіх наших вболівальників

Головний тренер Карабаха Гурбан Гурбанов висловився про результативну нічию із Челсі в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Перш за все я хочу привітати усіх наших вболівальників. Це був дійсно чудовий вечір. Хлопці не злякались, показали характер та здобули важливе очко з англійською командою.

Звісно, цей результат додасть нам упевненості та вплине на престиж клубу", – розповів Гурбанов.