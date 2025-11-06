Тренер Карабаха – про сенсаційну нічию з Челсі: Вітаю усіх наших вболівальників
Головний тренер Карабаха Гурбан Гурбанов висловився про результативну нічию із Челсі в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів.
Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
"Перш за все я хочу привітати усіх наших вболівальників. Це був дійсно чудовий вечір. Хлопці не злякались, показали характер та здобули важливе очко з англійською командою.
Звісно, цей результат додасть нам упевненості та вплине на престиж клубу", – розповів Гурбанов.
Після чотирьох турів Карабах посідає 15 місце у турнірні таблиці Ліги чемпіонів, набравши 7 очок.
У наступному поєдинку азербайджанський колектив зіграє проти Наполі – гру заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.
