Тренер Карабаха – про сенсаційну нічию з Челсі: Вітаю усіх наших вболівальників

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 11:45
Гурбан Гурбанов
Головний тренер Карабаха Гурбан Гурбанов висловився про результативну нічию із Челсі в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. 

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Перш за все я хочу привітати усіх наших вболівальників. Це був дійсно чудовий вечір. Хлопці не злякались, показали характер та здобули важливе очко з англійською командою.

Звісно, цей результат додасть нам упевненості та вплине на престиж клубу", – розповів Гурбанов.

Після чотирьох турів Карабах посідає 15 місце у турнірні таблиці Ліги чемпіонів, набравши 7 очок. 

У наступному поєдинку азербайджанський колектив зіграє проти Наполі – гру заплановано на 25 листопада о 22:00 за київським часом.

