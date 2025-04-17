Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Індзагі повторив історичне досягнення на чолі Інтера в Лізі чемпіонів

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 12:10
Індзагі повторив історичне досягнення на чолі Інтера в Лізі чемпіонів
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі встановив історичне досягнення на чолі міланського клубу в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Наставник чемпіонів Італії став лише другим тренером в історії, який виводив Інтер у півфінал Ліги чемпіонів більше одного разу. Окрім нього, це вдавалося лише легендарному Еленіо Еррері, який добирався до цієї стадії 4 рази поспіль у 1964 – 1967 роках і двічі поспіль приводив команду до перемоги у турнірі.

Вперше Індзагі вивів Інтер у півфінал у 2023 році. Там "нерадзуррі" обіграли Мілан і вийшли у фінал.

Окрім Еррери та Індзагі, у півфінал Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів) Інтер також виводили Джованні Інверніцці (1972), Еудженіо Берселліні (1981), Ектор Купер (2003) і Жозе Моуріньо (2010).

З попередніх 9 виходів у півфінал Інтер 6 разів пробивався до фіналу і тричі (у 1964, 1965 і 2010 роках) завойовував трофей.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Інтер пройшов Баварію (4:3 за сумою двох матчів), і у півфіналі зіграє з Барселоною.

Ліга чемпіонів Сімоне Індзагі Інтер Мілан

Сімоне Індзагі

Індзагі думає про требл з Інтером після виходу в півфінал Ліги чемпіонів
Важливо було позбавити суперника ініціативи, – Індзагі оцінив перемогу Інтера над Баварією
Індзагі назвав двох головних фаворитів Ліги чемпіонів
Індзагі: Вважаю, що Інтер зіграв краще за Мілан у Кубку Італії
Це формальність: президент Інтера – про контракт Індзагі

Останні новини