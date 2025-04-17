Індзагі повторив історичне досягнення на чолі Інтера в Лізі чемпіонів
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі встановив історичне досягнення на чолі міланського клубу в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Opta.
Наставник чемпіонів Італії став лише другим тренером в історії, який виводив Інтер у півфінал Ліги чемпіонів більше одного разу. Окрім нього, це вдавалося лише легендарному Еленіо Еррері, який добирався до цієї стадії 4 рази поспіль у 1964 – 1967 роках і двічі поспіль приводив команду до перемоги у турнірі.
Вперше Індзагі вивів Інтер у півфінал у 2023 році. Там "нерадзуррі" обіграли Мілан і вийшли у фінал.
Окрім Еррери та Індзагі, у півфінал Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів) Інтер також виводили Джованні Інверніцці (1972), Еудженіо Берселліні (1981), Ектор Купер (2003) і Жозе Моуріньо (2010).
З попередніх 9 виходів у півфінал Інтер 6 разів пробивався до фіналу і тричі (у 1964, 1965 і 2010 роках) завойовував трофей.
Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Інтер пройшов Баварію (4:3 за сумою двох матчів), і у півфіналі зіграє з Барселоною.