Індзагі повторив історичне досягнення на чолі Інтера в Лізі чемпіонів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі встановив історичне досягнення на чолі міланського клубу в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

2 - Simone Inzaghi is only one of two managers in Inter's history to have reached the semi-final in at least two different seasons in European Cup/Champions League, after Helenio Herrera (four in a row between 1963-64 and 1966-67). Route.#InterBayern #UCL pic.twitter.com/b7GjtyWgw3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 16, 2025

Наставник чемпіонів Італії став лише другим тренером в історії, який виводив Інтер у півфінал Ліги чемпіонів більше одного разу. Окрім нього, це вдавалося лише легендарному Еленіо Еррері, який добирався до цієї стадії 4 рази поспіль у 1964 – 1967 роках і двічі поспіль приводив команду до перемоги у турнірі.

Вперше Індзагі вивів Інтер у півфінал у 2023 році. Там "нерадзуррі" обіграли Мілан і вийшли у фінал.

Окрім Еррери та Індзагі, у півфінал Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів) Інтер також виводили Джованні Інверніцці (1972), Еудженіо Берселліні (1981), Ектор Купер (2003) і Жозе Моуріньо (2010).

З попередніх 9 виходів у півфінал Інтер 6 разів пробивався до фіналу і тричі (у 1964, 1965 і 2010 роках) завойовував трофей.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, Інтер пройшов Баварію (4:3 за сумою двох матчів), і у півфіналі зіграє з Барселоною.