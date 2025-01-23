Донька загадала – тато виконав: зворушливе святкування голу від Судакова в Лізі чемпіонів

В межах сьомого туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над Брестом (2:0) у номінально домашньому матчі. Один із голів, що став справжньою окрасою гри, забив півзахисник Георгій Судаков.

Молодий футболіст реалізував пенальті у вишуканий спосіб, пробивши паненкою, чим отримав овації вболівальників. Але найбільший фурор викликало його святкування: після забитого м'яча Судаков підняв обидві руки, показавши по два пальці.

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Як згодом стало відомо, цей жест був адресований його маленькій доньці Мілані. Перед матчем дівчинка попросила батька: "Тату, якщо заб’єш, так відсвяткуєш?"

Звісно ж, Георгій виконав свою обіцянку, підкоривши серця українських фанатів і своєї донечки.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного футболіста 24 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 10 голами та 3 асистами.

Контракт Судакова із Шахтарем розрахований до літа 2028 року.