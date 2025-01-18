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Букмекери визначили шанси Шахтаря вийти в плейоф Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 18 січня 2025, 23:01
Букмекери визначили шанси Шахтаря вийти в плейоф Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Вже наступного тижня донецький Шахтар зіграє проти французького Бреста у передостанньому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться 22 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Перед цією грою "гірники" йдуть на 27 місці та мають в активі 4 очки.

Для виходу в наступний етап ЛЧ команді потрібно увійти у топ 24, тобто набрати щонайменше 4 бали в останніх двох зустрічах та сподіватися на втрати очок конкурентів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, шанс на такий результат невеликий. Фавбет дає на це коефіцієнт 31,00. У суперників команди Бреста та Боруссії Дортмунд – 1,18 та 2,25 відповідно.

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