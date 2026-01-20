Реал прийме Монако, Інтер зіграє з Арсеналом у 7 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 20 січня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА матчами 7 туру.
Розпочне ігровий день Кайрат Алмати, який прийматиме Брюгге на найсхіднішому стадіоні, що приймав матчі ЛЧ.
Також Буде-Глімт зустрінуться з Манчестер Сіті, норвежці приймуть суперника за полярним колом.
Серед лідерів турнірної таблиці Арсенал завітає в гості до Інтера, ПСЖ зустрінеться зі Спортингом, а мадридський Реал прийматиме Монако в дебютній грі Альваро Арбелоа в Лізі чемпіонів на чолі "вершкових".
Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.
Етап ліги, 7 тур, 20 січня
17:30. Кайрат – Брюгге
19:45. Буде-Глімт – Манчестер Сіті
22:00. Вільярреал – Аякс
22:00. Інтер – Арсенал
22:00. Копенгаген – Наполі
22:00. Олімпіакос – Баєр
22:00. Реал Мадрид – Монако
22:00. Спортинг – ПСЖ
22:00. Тоттенгем – Боруссія Дортмунд