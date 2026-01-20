Реал прийме Монако, Інтер зіграє з Арсеналом у 7 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 20 січня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА матчами 7 туру.

Розпочне ігровий день Кайрат Алмати, який прийматиме Брюгге на найсхіднішому стадіоні, що приймав матчі ЛЧ.

Також Буде-Глімт зустрінуться з Манчестер Сіті, норвежці приймуть суперника за полярним колом.

Серед лідерів турнірної таблиці Арсенал завітає в гості до Інтера, ПСЖ зустрінеться зі Спортингом, а мадридський Реал прийматиме Монако в дебютній грі Альваро Арбелоа в Лізі чемпіонів на чолі "вершкових".

Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів УЄФА

Етап ліги, 7 тур, 20 січня

17:30. Кайрат – Брюгге

19:45. Буде-Глімт – Манчестер Сіті

22:00. Вільярреал – Аякс

22:00. Інтер – Арсенал

22:00. Копенгаген – Наполі

22:00. Олімпіакос – Баєр

22:00. Реал Мадрид – Монако

22:00. Спортинг – ПСЖ

22:00. Тоттенгем – Боруссія Дортмунд

