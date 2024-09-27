Сьогодні, 27 жовтня, відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Своїх суперників дізнався шотландський Селтік, який напередодні вибив полтавську Ворсклу у відбірковому етапі.

Зазначимо, що в жіночій ЛЧ виступають 16 команд, які розподілені в чотирьох групах. Два найкращих колективи кожного квартету вийде до чвертьфіналу турніру.

Результати жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

Група A

Ліон

Волфсьбург

Рома

Галатасарай

Група B

Твенте

Челсі

Селтік

Реал Мадрид

Група C

Арсенал

Баварія

Волеренга

Ювентус

Група D

Хаммарбю

Барселона

Манчестер Сіті

Санкт-Пельтен

Груповий етап відбуватиметься з 8 жовтня по 19 грудня:

Тур: 8/9 жовтня Тур: 16/17 жовтня Тур: 12/13 листопада Тур: 20/21 листопада Тур: 11/12 грудня Тур: 17/18 грудня

Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 відбудеться 25 травня на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні.