Відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів
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Сьогодні, 27 жовтня, відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.
Своїх суперників дізнався шотландський Селтік, який напередодні вибив полтавську Ворсклу у відбірковому етапі.
Зазначимо, що в жіночій ЛЧ виступають 16 команд, які розподілені в чотирьох групах. Два найкращих колективи кожного квартету вийде до чвертьфіналу турніру.
Результати жеребкування жіночої Ліги чемпіонів
Група A
- Ліон
- Волфсьбург
- Рома
- Галатасарай
Група B
- Твенте
- Челсі
- Селтік
- Реал Мадрид
Група C
- Арсенал
- Баварія
- Волеренга
- Ювентус
Група D
- Хаммарбю
- Барселона
- Манчестер Сіті
- Санкт-Пельтен
Груповий етап відбуватиметься з 8 жовтня по 19 грудня:
- Тур: 8/9 жовтня
- Тур: 16/17 жовтня
- Тур: 12/13 листопада
- Тур: 20/21 листопада
- Тур: 11/12 грудня
- Тур: 17/18 грудня
Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 відбудеться 25 травня на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні.