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Відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 27 вересня, 15:23
Відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів
Getty Images

Сьогодні, 27 жовтня, відбулося жеребкування жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Своїх суперників дізнався шотландський Селтік, який напередодні вибив полтавську Ворсклу у відбірковому етапі.

Зазначимо, що в жіночій ЛЧ виступають 16 команд, які розподілені в чотирьох групах. Два найкращих колективи кожного квартету вийде до чвертьфіналу турніру.

Результати жеребкування жіночої Ліги чемпіонів

Група A

  • Ліон
  • Волфсьбург
  • Рома
  • Галатасарай

Група B

  • Твенте
  • Челсі
  • Селтік
  • Реал Мадрид

Група C

  • Арсенал
  • Баварія
  • Волеренга
  • Ювентус

Група D

  • Хаммарбю
  • Барселона
  • Манчестер Сіті
  • Санкт-Пельтен

Груповий етап відбуватиметься з 8 жовтня по 19 грудня:

  1. Тур: 8/9 жовтня
  2. Тур: 16/17 жовтня
  3. Тур: 12/13 листопада
  4. Тур: 20/21 листопада
  5. Тур: 11/12 грудня
  6. Тур: 17/18 грудня

Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2024/2025 відбудеться 25 травня на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні.

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