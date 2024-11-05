Лунін – у старті Реала на матч із Міланом у межах 4 туру Ліги чемпіонів

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у старті мадридського клубу на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Реал: Лунін – Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді – Вальверде, Тчуамені, Модрич – Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем

Мілан: склад оголосять пізніше

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність. Старт матчу – 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, два тижні тому українець зіграв проти Барселони. У другому таймі Луніну довелося чотири рази діставати м’яч із сітки воріт – Ель Класіко завершилося розгромною поразкою "бланкос".

У суботу, 2 листопада, Реал мав зіграти з Валенсією, але гру перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана". Наступний матч Реал проведе проти Мілана в Лізі чемпіонів. Зустріч відбудеться у вівторок, 5 листопада.