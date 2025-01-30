Дякуємо за єврокубковий сезон: реакція фанатів Шахтаря на поразку від Боруссії

У середу, 29 січня, відбувся заключний матч основного етапу Ліги чемпіонів, в якому Шахтар зустрічався із Боруссією Дортмунд. Донецький клуб у видовищному матчі зазнав поразки із рахунком 1:3.

Редакція Чемпіона традиційно зібрала найкращі відгуки українських фанатів на виступ "гірників" у єврокубках.

Мабуть, важко назвати поразку від "джмелів" завершенням виступів у Лізі чемпіонів "мажорною нотою", бо все-таки клуб вилетів із турніру. Проте гра футболістів на полі була доволі видовищною, впевненою та інтригуючою.

Вболівальники також відзначили покращення хімії на полі, гостроту атак, сейви Різника та багато інших моментів. Користувачі у соцмережах просто подякували Шахтарю за цей єврокубковий сезон та інтригу в останньому матчі.

Звісно ж, були і негативні відгуки на гру, проте вони нівелювалися великою кількістю вдячності. Фанати висловили підтримку українській команді, відзначивши Кевіна, Марлона та інших лідерів.

Нагадаємо, Шахтар залишив Лігу чемпіонів, набравши за 8 турів лише 7 очок.