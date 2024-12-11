Який там цінник у Судакова? Реакція соцмереж на розгромну поразку Шахтаря від Баварії

У вівторок, 10 грудня, Шахтар зазнав розгромної поразки від Баварії (1:5) у межах шостого раунду основного етапу Ліги чемпіонів.

Вболівальники донецького клубу знову залишилися незадоволеними після виступу своєї команди, написавши багато відгуків у соціальних мережах. Наша редакція зібрала найкращі коментарі фанатів.

Більше за всіх "прилетіло" за гру Георгію Судакову. Вболівальники не можуть забути той самий промах футболіста у першому таймі, який міг би змінити хід матчу.

Також чергову критику на свою адресу почув і головний тренер Шахтаря Маріно Пушич, якого фанати активно закликають піти з команди.

Єдиний, хто отримав похвалу – це фулбек Алаа Грам, виступ якого оцінили доволі позитивно експерти у соціальних мережах.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться із Брестом та Боруссією Дортмунд.