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Зірка Формули 1 доставив м'яч на фінал Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 31 травня 2025, 14:58
Зірка Формули 1 доставив м'яч на фінал Ліги чемпіонів
Макс Ферстаппен і Джордж Рассел
Getty Images

Пілот Мерседеса Джордж Рассел на своєму боліді доставив офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Мюнхен, де у вирішальному поєдинку зійдуться ПСЖ та Інтер.

Про це повідомляє Adidas.

"Ніхто не доставляє офіційний м'яч фінального матчу на найбільшу гру року так, як ми", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

Інтер Мерседес ПСЖ Джордж Рассел Ліга чемпіонів-2024/25 ПСЖ – Інтер

Мерседес

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