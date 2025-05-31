Зірка Формули 1 доставив м'яч на фінал Ліги чемпіонів

Пілот Мерседеса Джордж Рассел на своєму боліді доставив офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Мюнхен, де у вирішальному поєдинку зійдуться ПСЖ та Інтер.

Про це повідомляє Adidas.

"Ніхто не доставляє офіційний м'яч фінального матчу на найбільшу гру року так, як ми", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.