Королівська підтримка: принц Вільям із сином відвідали матч Ліги чемпіонів
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Вільям, принц Уельський, засвітився на матчі Ліги чемпіонів разом із сином Джорджем.
Королівська родина вирішила підтримати Астон Віллу у грі з ПСЖ на виїзді в Парижі.
На камери потрапив момент, де Вільям із сином святкують гол англійського клубу, стоячи трибунах. Після першого тайму рахунок на табло 1:1.
Зазначимо, що принц Уельский є затятим фанатом Астон Вілли, вболіваючи за клуб з дитинства.
Раніше Вільям також засвітився на матчі Ліги чемпіонів бірмінгенців проти Монако (0:1).