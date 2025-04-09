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Королівська підтримка: принц Вільям із сином відвідали матч Ліги чемпіонів

Богдан Войченко — 9 квітня 2025, 23:06
Скріншот
Королівська підтримка: принц Вільям із сином відвідали матч Ліги чемпіонів

Вільям, принц Уельський, засвітився на матчі Ліги чемпіонів разом із сином Джорджем.

Королівська родина вирішила підтримати Астон Віллу у грі з ПСЖ на виїзді в Парижі.

На камери потрапив момент, де Вільям із сином святкують гол англійського клубу, стоячи трибунах. Після першого тайму рахунок на табло 1:1.

Зазначимо, що принц Уельский є затятим фанатом Астон Вілли, вболіваючи за клуб з дитинства.

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Раніше Вільям також засвітився на матчі Ліги чемпіонів бірмінгенців проти Монако (0:1).

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