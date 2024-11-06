Шахтар – Янг Бойз: обов'язкова перемога для збереження шансів на плейоф

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проведе матч 4 туру Ліги чемпіонів УЄФА. Суперником гірників буде швейцарський Янг Бойз, один із найслабших суперників команди у нинішньому сезоні ЛЧ. І якщо українська команда ще сподівається потрапити до плейоф (24 найкращих), то перемога в цій грі є обов'язковою умовою для підопічних Марино Пушича.

Звісно, у "гірників" будуть шанси поборотися за очки у матчах з німецькими грандами Баварією та Боруссією, але якщо говорити про реальні шанси, то "зачепити" очки можна буде саме у протистояннях з Янг Бойз, ПСВ чи Брестом.

Наразі ж у Шахтаря 1 бал у трьох матчах, 30-те місце в єдиній таблиці з 36 команд та дуже примарні шанси на потрапляння до плейоф. Проте вони є. І перемога у грі з Янг Бойз ці шанси суттєво збільшить.

Тренерська чехарда у суперника

Останніми роками Янг Бойз – найпотужніший швейцарський клуб. Починаючи з 2018 року команда виграла золото шість разів, зокрема, чотири титули поспіль (2017/18 – 2020/21). Однак у новому сезоні щось пішло не так, і сьогодні Янг Бойз намагається подолати кризу.

Чемпіон швейцарської Суперліги сезону-2023/24 у нинішньому розіграші посідає більш ніж скромне 10-те місце у поточній турнірній таблиці. При цьому у 17-разових чемпіонів Швейцарії начебто почалася чергова серія (чемпіонат-2022/23 вони також виграли), але третій тріумф поспіль зараз здається чимось далеким і нездійсненним.

Варто відзначити, що в чемпіонаті Швейцарії взагалі виступають 12 команд і нинішнє 10-те місце можна розглядати як 3-тє знизу. Клуб навіть встиг побувати на дні турнірної таблиці.

У Лізі чемпіонів справи Янг Бойз йдуть не краще – жодного набраного очка, жодного забитого гола та три поразки без жодного шансу на інший результат. Спочатку Янг Бойз поступився Астон Віллі (0:3), потім був розгромлений Барселоною (0:5), а наприкінці жовтня програв Інтеру (0:1).

Тренерська чехарда розпочалася ще перед стартом сезону-2023/24, 1 липня, коли на зміну Рафаелю Вікі прийшов Патрік Рамен. Він протримався у команді трохи більше 3 місяців. Але після провального старту сезону, 8 жовтня його було звільнено.

Це могло відбутися набагато раніше, але у кваліфікації до ЛЧ "кризовий" Янг Бойз під керівництвом Рамена двічі обіграв чемпіона Туреччини Галатасарай, що стало несподіванкою. І звільнити Рамена тоді ніхто не наважився, адже до каси клубу-учасника ЛЧ автоматично надійшло 18,62 млн євро.

Однак у жовтні рокірування таки відбулося. На зміну Рамену під час жовтневої міжнародної паузи прийшов Жоель Маньєн. Він мав допомогти команді подолати кризу. Але особливого покращення ситуації вболівальники ще не дочекалися. Виходячи з того, що фахівця досі не затвердили як повноправного тренера (без приставки в.о.), результати команди під його керівництвом не вражають керівництво клубу. При цьому Маньєн також очолює команду U-21. І він має повернутися на цю посаду після призначення нового головного тренера.

Говорячи про протистояння швейцарців з українськими клубами, варто згадати, що вісім років тому Янг Бойз не дозволив Шахтарю пробитися до групового турніру Ліги чемпіонів, перегравши "гірників" у кваліфікації. Спочатку суперники зустрілися у Львові, де перевага господарів була доволі солідною (2:0). Однак у Швейцарії все перекинулося з ніг на голову, і Янг Бойз переміг з аналогічним рахунком. Далі була серія пенальті з нещасливим кінцем для команди, яку нещодавно очолив Пауло Фонсека. Нагадаємо, що влітку 2016-го португалець прийшов на зміну Мірчі Луческу.

Розчарування від матчу з Динамо

Щодо Шахтаря, то зараз в активі "гірників" нічия проти Болоньї (0:0). У двох наступних поєдинках команда Пушича поступилася Аталанті та Арсеналу (0:3 та 0:1 відповідно). Донеччани, як і їхні сьогоднішні суперники, також жодного разу не вразили чужі ворота.

З подій останнього часу, що залишили негативні емоції у донеччан, насамперед варто виділити матч із Динамо. У цій грі Шахтар віддав практично виграний поєдинок через вилучення Криськіва, і не зміг у меншості втримати переможний рахунок, а також скоротити відставання від лідера до 3 очок. Різниця між командами, як і раніше, становить "+6" на користь підопічних Олександра Шовковського.

Проте у поточній турнірній таблиці донецька команда йде на 3-му місці. Минулої суботи, 2 листопада, гірники виграли в одеського Чорноморця (2:1), набрали 23 бали та перебувають у 6 очках від дуету лідерів, який складають Динамо та Олександрія. Крім того, "гірники" минулого тижня обіграли Зорю (1:0) у Кубку України та вийшли до чвертьфіналу турніру.

Таким чином, на внутрішній арені справи команди Пушича поступово налагоджуються. Попереду ще 18 матчів в УПЛ та в Шахтаря є всі шанси наздогнати Динамо з Олександрією, і поборотися за золото чемпіонату. Якщо до цього додати Кубок, тоді взагалі все складеться чудово. І зараз можна з легким серцем тимчасово перейти на єврокубки.

ФК Шахтар

Букмекери вірять у Шахтар

Аналітики букмекерських контор вважають, що фаворитом у майбутньому матчі є саме донецький Шахтар. На перемогу Шахтаря в українських букмекерських конторах можна поставити з коефіцієнтом 2,07 до 1, тоді як нічия та перемога Янг Бойз оцінюються однаково – 3,60.

Щодо провідних світових букмекерських контор, то середня ставка на перемогу "гірників" дорівнює 2,03, на перемогу Янг Бойз – 3,59, а на нічию – 3,65.

Де дивитись

Матч відбудеться у середу, 6 листопада, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO, у пакетах Спорт та Максимальний. Гра покаже телеканал MEGOGO Футбол 1. Також Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.