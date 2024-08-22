Динамо програло Зальцбургу, Янг Бойз у більшості здолав Галатасарай у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 серпня, відбулися 4 перші матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зокрема, київське Динамо у номінально домашньому поєдинку, попри доволі непогану гру, поступилось австрійському Зальцбургу з рахунком 0:2.

Також турецький Галатасарай у меншості поступився швейцарському Янг Бойз, попри те, що зміг по ходу зустрічі відігратися з 2:0.

Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація

Плейоф, 21 серпня

Динамо Київ (Україна) — Зальцбург (Австрія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Нене, 0:2 - 50 Чергорд (пен.)

Янг Бойз (Швейцарія) — Галатасарай (Туреччина) 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Монтейру, 2:0 - 45+4 Монтейру, 2:1 - 67 Батшуаї, 2:2 - 72 Батшуаї, 3:2 - 86 Угрінич

Мальме (Швеція) — Спарта Прага (Чехія) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Ларсен (а.г.), 0:2 - 89 Ринеш

Мідтьюлланн (Данія) — Слован Братислава (Словаччина) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Блекман, 1:1 - 79 Чілуф'я

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а також здолали Рейнджерс.

У першій грі Динамо зіграло внічию 1:1, а на виїзді кияни зуміли в більшості обіграти суперника (2:0).