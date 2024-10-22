Відомо, хто прокоментує матч Ліги чемпіонів Арсенал – Шахтар

22 жовтня донецький Шахтар продовжить боротьбу в основному етапі Ліги чемпіонів матчем проти лондонського Арсеналу. Поєдинок на арені "Емірейтс" розпочнеться о 22:00 за Києвом. Водночас на "Сантьяго Бернабеу" зустрінуться торішні фіналісти турніру мадридський Реал і Боруссія Дортмунд.

Ці та інші матчі покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги чемпіонів в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

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Коментатором матчу Арсенал – Шахтар буде чинний військовослужбовець Збройних Сил України Вадим Скічко, який працюватиме з Лондона. За годину до стартового свистка розпочнеться спортивна студія MEGOGO з ведучими Олександрою Кучеренко і Володимиром Кобельковим, вона продовжиться у перерві та після завершення поєдинку. Запрошеними експертами будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та В’ячеслав Шевчук.

Трансляцію матчу Арсенал – Шахтар на MEGOGO можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру "гірників" з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO

Матч Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд прокоментують Віталій Кравченко і Віталій Похвала. О 21:35 розпочнеться "візитівка" до гри. Трансляція буде доступна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Другий".

Нагадаємо, Шахтар розпочав основний етап Ліги чемпіонів з нульової нічиєї проти Болоньї, а далі розгромно програв Аталанті (0:3). Арсенал на старті розписав "суху" нічию з тими ж таки бергамасками, а у 2-му турі впевнено здолав ПСЖ (2:0).

Реал у першому турі переграв Штутгарт (3:1), в другому – несподівано поступився Ліллю (0:1) з Андрієм Луніним у воротах. Натомість Боруссія Дортмунд легко здолала Брюгге (3:0) та Селтік (7:1).