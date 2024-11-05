Захисник Мілана повторив досягнення Рівалдо та Індзагі

На 12-й хвилині гри захисник Мілана Малік Тшау відкрив рахунок у грі проти Реала, що дозволило йому стати лише третім гравцем "россонері", який забивав "бланкос" головою в матчі Ліги чемпіонів.

Про це пише OptaPaolo.

Раніше подібне вдавалося Рівалдо та Філіппо Індзагі. Бразилець забив у 2003 році, а італійський нападник зробив це в сезоні 2010/11.

Після першого тайму Реал поступається з рахунком 1:2. На гол Тшау господарі відповіли точним ударом Вінісіуса з пенальті, але під кінець першого тайму Альваро Мората знову вивів гостей вперед.

Нагадаємо, вже закінчилися два матчі 4 туру Ліги чемпіонів.