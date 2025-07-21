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Німецький захисник Мілана хоче довести Алегрі свою "профпридатність"

Андрій Мошкун — 21 липня 2025, 15:15
Німецький захисник Мілана хоче довести Алегрі свою профпридатність
Малік Тшау
Getty Images

Центральний захисник Мілана Малік Тшау прагне залишитися в команді, попри те, що клуб розглядає інші варіанти щодо його майбутнього.

Про це пише журналіст Ніколо Скіра.

23-річний Тшау цього літа відхилив пропозиції про трансфер від Кристал Пелас і Комо та планує брати участь у передсезонній підготовці "росонері".

Повідомляється, що німецький центральний захисник активно працює на тренуваннях, щоб переконати керівництво та тренерів Мілана зберегти його в команді та не продавати під час літнього трансферного вікна.

Загалом Тшау записав на свій рахунок один гол і два асисти в 85 матчах за Мілан у всіх змаганнях. За оцінкою порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Комо пропонував за Маліка Тшау 25 мільйонів євро.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Малік Тшау

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