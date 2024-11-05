ПСВ розгромив Жирону Циганкова: огляд матчу Ліги чемпіонів
ФК Жирона
Каталонська Жирона розгромно програла нідерландському ПСВ у матчі 4 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 4:0.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів – основний раунд
4 тур, 5 листопада
Голи: 1:0 – Фламінго (16), 2:0 – Тілман (33), 3:0 – Бакайоко (83), 4:0 – Крейчи (89, авт)
Вилучення: ... – Мартінес (55, друга жк)
Після цього результату Жирона встановила одразу декілька антирекордів, зокрема за кількістю автоголів. Також команда Віктора Циганкова стала першим клубом Іспанії, який програв у двох перших виїзних матчах ЛЧ.
Зазначимо, що Циганков пропускав гру через травму. Раніше наставник команди Мічел повідомляв, що вінгер має повернутися на поле вже найближчими вихідними.