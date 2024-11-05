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Жирона Циганкова встановила ганебний рекорд Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 5 листопада 2024, 22:18
Жирона Циганкова встановила ганебний рекорд Ліги чемпіонів
x.com/GironaFC/status/1853859414869958768

Іспанська Жирона встановила ганебний рекорд у Лізі чемпіонів за автоголами.

Про це повідомляє OptaJose.

За 4 матчі клуб Віктора Циганкова 4 рази відправив м'яч у сітку власних воріт, що є рекордом турніру за один сезон.

Попереднім рекордсменом за автоголами був стамбульський Фенербахче. Турецький гранд у сезоні 2007/08 тричі відзначався автоголами.

У межах 4 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 представник Ла Ліги програв на виїзді ПСВ (0:4). Циганков не грав через травму.

Нагадаємо, що Жирона провела найгірший старт в ЛЧ серед команд Іспанії.

Жирона Рекорд Ліга чемпіонів-2024/25

Жирона

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