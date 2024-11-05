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Виїзні матчі – криптоніт: Жирона Циганкова провела найгірший старт в ЛЧ серед команд Іспанії

Микола Дендак — 5 листопада 2024, 22:06
Виїзні матчі – криптоніт: Жирона Циганкова провела найгірший старт в ЛЧ серед команд Іспанії
ФК Жирона

Каталонська Жирона, за яку виступає українець Віктор Циганков, програла у перших двох виїзних матчах в Лізі чемпіонів. Таке трапилося вперше в історії іспанських клубів.

Про це повідомляє Opta Jose.

Окрім цього, підопічні Мічела Санчеса стали єдиною командою, яка досі не забила жодного м'яча у виїзних поєдинках. Спершу команда мінімально програла французькому ПСЖ (0:1), а напередодні розгромно поступилася нідерландському ПСВ (0:4).

Зауважимо, що у матчі не брав участь Циганков. Раніше стало відомо, що 26-річний вінгер перебуває на завершальній стадії відновлення від травми.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Каталонці наразі посідають 26 місце у турнірній таблиці ЛЧ, проте більшість команд досі не зіграли поєдинки 4 туру.

Жирона ПСВ ПСЖ Віктор Циганков Ліга чемпіонів-2024/25

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