Ліга чемпіонів. Омонія в більшості обіграла Кайрат, перемога Левскі

У середу, 22 липня, відбувся ряд перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Кіпрська Омонія вдома здобула мінімальну перемогу над Кайратом (Алмати). Кіпріоти з 34-ї хвилини грали у меншості, проте втримали переможний рахунок – 1:0.

У іншому матчі ігрового дня Левскі завдяки ранньому голу з аналогічним рахунком виявився сильнішим за румунську Університатю (Крайова).

Ліга чемпіонів-2026/27

2-й раунд кваліфікації, перші матчі, 22 липня

Омонія (Кіпр) – Кайрат (Казахистан) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Андреу

Вилучення: 34 Него (Омонія)

Левскі (Болгарія) – Університатя Крайова (Румунія) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 8 Дімітров

Також у середу, 22 липня, відбудеться матч між албанською Егнатією та словенським Целє, він розпочався о 22:00 за київським часом.

Напередодні Гурнік з українцем Максимом Хланем у складі програв Фенербахче.