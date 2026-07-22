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Ліга чемпіонів. Омонія в більшості обіграла Кайрат, перемога Левскі

Олег Дідух — 22 липня 2026, 22:42
Ліга чемпіонів. Омонія в більшості обіграла Кайрат, перемога Левскі
UEFA

У середу, 22 липня, відбувся ряд перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Кіпрська Омонія вдома здобула мінімальну перемогу над Кайратом (Алмати). Кіпріоти з 34-ї хвилини грали у меншості, проте втримали переможний рахунок – 1:0.

У іншому матчі ігрового дня Левскі завдяки ранньому голу з аналогічним рахунком виявився сильнішим за румунську Університатю (Крайова).

Ліга чемпіонів-2026/27
2-й раунд кваліфікації, перші матчі, 22 липня

Омонія (Кіпр) – Кайрат (Казахистан) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Андреу

Вилучення: 34 Него (Омонія)

Левскі (Болгарія) – Університатя Крайова (Румунія) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 8 Дімітров

Також у середу, 22 липня, відбудеться матч між албанською Егнатією та словенським Целє, він розпочався о 22:00 за київським часом.

Напередодні Гурнік з українцем Максимом Хланем у складі програв Фенербахче.

Ліга чемпіонів

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