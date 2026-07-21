Фенербахче обіграв Гурнік українця Хланя у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів: інші результати

У вівторок, 21 липня, відбулися перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

У першому слоті ігрового дня Арарат вдома переграв Шемрок Роверс, Іберія 1999 поступилася Словану, М'єльбю розгромив Лінкольн Ред Імпс, КуПС на виїзді програв Сабаху, а Лех у гостях впевнено переміг Орхус.

Пізніше було зіграно ще низку поєдинків. Так, у центральному протистоянні ігрового дня Фенербахче обіграв Гурнік Забже, за який виступає українець Максим Хлань, Динамо Загреб розписало нічию із швейцарським Туном, Штурм розгромив шотландський Гартс, також розгромну перемогу над Ларном святкувала Црвена Звезда.

Ліга чемпіонів-2026/27

2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Арарат-Вірменія (Вірменія) – Шемрок Роверс (Ірландія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Ліма, 2:0 – 80 Банжакуї

Іберія 1999 (Грузія) – Слован Братислава (Словаччина) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 25 Шпорар, 0:2 – 31 Їраянг

М'єльбю (Швеція) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 18 Самуельсен, 2:0 – 24 Самуельсен, 3:0 – 31 Бергстрем

Сабах (Азербайджан) – КуПС (Фінляндія) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+1 Симич

Орхус (Данія) – Лех Познань (Польща) 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 29 Ісхак, 0:2 – 42 Валемарк, 1:2 – Арнстад, 1:3 – 61 Єгбе, 1:4 – 65 Валемарк

Тун (Швейцарія) – Динамо Загреб (Хорватія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Лабо, 1:1 – 86 Зайц

Фенербахче (Туреччина) – Гурнік Забже (Польща) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 37 Таліска

Штурм Грац (Австрія) – Гартс (Шотландія) 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Горенц-Станкович, 2:0 – 50 Мітчелл, 3:0 – 53 Вайнгандль, 4:0 – 59 Гайль

Клаксвік (Фарерські острови) – Жальгіріс Каунас (Литва) 0:0

Вікінгур (Ісландія) – Хапоель Бер-Шева (Ізраїль) 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Гансен, 1:1 – 51 Кангва, 2:1 – 86 Гансен

Ларн (Північна Ірландія) – Црвена Звезда (Сербія) 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 26 Дуарте (пен), 0:2 – 55 Костов, 0:3 – 67 Дуарте, 0:4 – 85 Шам

З матчами 1-го раунду кваліфікації можна ознайомитися у цій новині.