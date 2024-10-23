Cудаков: У другому таймі проти Арсеналу зіграли у той футбол, яким можна пишатися

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков після поразки від Арсеналу (0:1) зізнався, що команда провалила перший тайм, але у другому показала себе з найкращої сторони.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Перший тайм був дуже складним для нашої команди. Була певна атмосфера, тиск, який допомагає супернику, коли це виїзна гра проти такої надзвичайно сильної команди. Арсенал– одна з найсильніших команд у Європі, навіть у світі.

Ми пропустили у першому таймі, у них були інші шанси. Але ми також хотіли грати добре та створювали свої власні моменти. У другому таймі, я думаю, ми грали, можливо, не надто добре, але ми зіграли у футбол, яким могли б пишатися.

Ми хотіли забити, ми намагалися, мали свої шанси. Я думаю, що ми заслужили забити хоча б один раз" – сказав Судаков.