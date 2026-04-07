Вітінья: У матчах з Ліверпулем може статися будь-що
Півзахисник ПСЖ Вітінья поділився очікуваннями від протистояння з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Слова португальського хавбека наводить пресслужба парижан.
"Усі достатньо добре знають футбол, щоб розуміти: у таких матчах немає фаворита. Це Ліверпуль – велика команда з чудовими гравцями, і може статися будь-що.
Попереду два великі матчі – на Парк де Пренс і в Ліверпулі. Ми знаємо, що будемо готові на 100%, і одне точно: ми гратимемо на перемогу, бо саме це ми прагнемо робити щоразу", – заявив Вітінья.
Матчі між ПСЖ і Ліверпулем відбудуться 8 і 14 березня. Парижани, які вибили Ліверпуль у 1/8 фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону, будуть господарями першого поєдинку.
