Вітінья: У матчах з Ліверпулем може статися будь-що

Півзахисник ПСЖ Вітінья поділився очікуваннями від протистояння з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова португальського хавбека наводить пресслужба парижан.

"Усі достатньо добре знають футбол, щоб розуміти: у таких матчах немає фаворита. Це Ліверпуль – велика команда з чудовими гравцями, і може статися будь-що. Попереду два великі матчі – на Парк де Пренс і в Ліверпулі. Ми знаємо, що будемо готові на 100%, і одне точно: ми гратимемо на перемогу, бо саме це ми прагнемо робити щоразу", – заявив Вітінья.

Матчі між ПСЖ і Ліверпулем відбудуться 8 і 14 березня. Парижани, які вибили Ліверпуль у 1/8 фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону, будуть господарями першого поєдинку.

