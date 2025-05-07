Фоли, які вплинули на путівку до фіналу: розбираємо суперечливі моменти матчу Інтер – Барселона

Вчора, 6 травня, було зіграно другий матч півфінальної пари Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Італійці здобули у драматичному матчі перемогу із рахунком 4:3, але ця звитяга також залишила багато питать до суддівства, а саме до головного арбітра Шимана Марциньяка.

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У матчі сталися 3 ключові епізоди, які цілком могли вплинути на результат, давайте детальніше їх розберемо.

Перший суперечливий момент стався на 21-й хвилині, коли Інтер заробив 11-метровий удар. У цьому епізоду Мартінес грамотно підставився під м'яч, допомігши команді вийти вперед з пенальті.

Чи був у цьому моменті 100% фол – судити Вам.

Далі згадаємо, як м'яч в одному з моментів влучив у руку герою Інтера Франческо Ачербі. На повторі видно, як м'яч змінив траєкторію, але арбітр промовчав.

This is a penalty for any side in the world but Barcelona. This is how UCL works. Absolute robbery.



pic.twitter.com/n6rF6fRPGz — Premiumerza (@PREMIUMERZA) May 6, 2025

Фінальний епізод – гол того ж Ачербі. Перед тим Дензел Дюмфріс сфолив на захиснику Барселоні, але польський рефері проігнорував це і взяття воріт зарахували.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Інтер – Барселона.