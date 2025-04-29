Неочікуваний лідер атаки Арсенала зможе зіграти проти ПСЖ

Двоє гравців Арсенала відновились після ушкоджень та взяли участь у тренуванні напередодні першого поєдинку з ПСЖ в межах півфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба лондонців.

Так, Бен Вайт та неочікуваний лідер атаки Мікель Меріно повернулись до загальної групи. Обидва футболісти мають шанс вийти на поле проти французької команди.

Нагадаємо, опорний хавбек вимушено став центральним нападником через травми Гаверца та Жезуса і цьому сезоні записав на свій рахунок 8+5 за системою "гол+пас".

Жоржиньйо продовжує відновлення після того, як не зміг дограти матч проти Брентфордом, а Томас Парті не зіграє з ПСЖ через перебір жовтих карток.

Перший матч між Арсеналом і ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня в Лондоні. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Раніше своїми думками напередодні зустрічі поділився наставник "канонірів" Мікель Артета.