Участь в дербі під ризиком? Мбаппе відчуває дискомфорт напередодні матчу Ліги чемпіонів

Форвард Реала Кіліан Мбаппе пройде додаткове медобстеження перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико через проблеми з гомілкостопом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, тренерський штаб "бланкос" упевнений, що 26-річний француз зможе зіграти проти "матрацників" у головному єврокубку.

Проте у Реалі хочуть мінімізувати ризики, а тому футболіст буде змушений пройти додаткове медичне обстеження, щоб впевнитися, що його гомілкостоп не стане на заваді.

Кіліан Мбаппе відзначився 28 голами та 4 асистами в 41 матчі свого дебютного сезону в складі королівського клубу.

Нагадаємо, що поєдинок Атлетико та Реала пройде сьогодні, 12 березня. Старт мадридського дербі запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що форвард "кольчонерос" отримав багатоматчеву дискваліфікацію через образу арбітра.