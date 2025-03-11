Алонсо – про можливий камбек Баєра: Важливо в це повірити

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував матч-відповідь проти Баварії в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на камбек після поразки з рахунком 0:3.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Перший крок – повірити в це. Нам та вболівальникам, які прийдуть на стадіон. Вони повинні з першої секунди матчу вірити, що ми зможемо це зробити. Якщо ми зможемо грати агресивно, то увійдемо в історію. Ми розуміємо, як важко нам буде, але іноді саме такі ситуації штовхають людей на подвиг", – розповів Алонсо.

Матч між Баварією та Баєром відбудеться сьогодні, 11 березня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що троє лідерів "фармацевтів" зазнали ушкоджень в поєдинку з Вердером.