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Алонсо – про можливий камбек Баєра: Важливо в це повірити

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 12:12
Алонсо – про можливий камбек Баєра: Важливо в це повірити
Хабі Алонсо
Фото УЄФА

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував матч-відповідь проти Баварії в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на камбек після поразки з рахунком 0:3.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Перший крок – повірити в це. Нам та вболівальникам, які прийдуть на стадіон. Вони повинні з першої секунди матчу вірити, що ми зможемо це зробити. Якщо ми зможемо грати агресивно, то увійдемо в історію.

Ми розуміємо, як важко нам буде, але іноді саме такі ситуації штовхають людей на подвиг", – розповів Алонсо.

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Матч між Баварією та Баєром відбудеться сьогодні, 11 березня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що троє лідерів "фармацевтів" зазнали ушкоджень в поєдинку з Вердером.

Баварія Хабі Алонсо Баєр Леверкузен Ліга чемпіонів-2024/25

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