Адеємі: Відчувалося, що Барселона була невпевненою в собі

Вінгер Боруссії Дортмунд Карім Адеємі прокоментував перемогу 3:1 над Барселоною в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Гравця цитує пресслужба німецького клубу.

"У матчі-відповіді команда показала справді якісну гру. Із першої хвилини ми активно йшли вперед і захищалися високо. Ми хотіли швидко забити — і нам це вдалося. Ми навіть мали забивати другий гол протягом наступних п’яти хвилин.

Ми справді добре увійшли в гру й реалізували саме те, що планували, але, на жаль, цього все ж не вистачило. Ми завдали Барселоні першої поразки в цьому календарному році. Думаю, що подекуди вони були невпевнені в собі — так це відчувалося", – заявив Адеємі.