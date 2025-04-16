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Адеємі: Відчувалося, що Барселона була невпевненою в собі

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 19:05
Адеємі: Відчувалося, що Барселона була невпевненою в собі
Карім Адеємі
Getty Images

Вінгер Боруссії Дортмунд Карім Адеємі прокоментував перемогу 3:1 над Барселоною в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Гравця цитує пресслужба німецького клубу.

"У матчі-відповіді команда показала справді якісну гру. Із першої хвилини ми активно йшли вперед і захищалися високо. Ми хотіли швидко забити — і нам це вдалося. Ми навіть мали забивати другий гол протягом наступних п’яти хвилин.

Ми справді добре увійшли в гру й реалізували саме те, що планували, але, на жаль, цього все ж не вистачило. Ми завдали Барселоні першої поразки в цьому календарному році. Думаю, що подекуди вони були невпевнені в собі — так це відчувалося", – заявив Адеємі.

Тиждень тому перший матч Боруссія Дортмунд програла з рахунком 0:4, тому перемога 3:1 не допомогла команді Ніко Ковача вийти до півфіналу.

Барселона Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів-2024/25 Карім Адеємі

Боруссія Дортмунд

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