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Гра була далека від ідеалу: Трубін прокоментував свій виступ у матчі проти Монако

Руслан Травкін — 19 лютого 2025, 02:37
Гра була далека від ідеалу: Трубін прокоментував свій виступ у матчі проти Монако
Анатолій Трубін
Getty images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився емоціями від матчу з Монако. Гра завершилася з рахунком 3:3, а два гола французький клуб забив після ненадійних дій голкіпера.

Свої думки Трубін виклав у себе в Instagram-акаунті.

"Кожен матч у Лізі чемпіонів запам’ятовується і сьогоднішній не виключення.Це була важка гра, далеко від ідеалу. Тому, як завжди, налаштований на роботу. Попереду 1/8 фіналу – новий рівень, нові відчуття", – написав Трубін.

Українець отримав від статистичного порталу SofaScore всього 6,9 балів, але це далеко не найгірша оцінка в команді.

Нагадаємо, на сайті Чемпіон можна подивитися огляд матчу Бенфіка – Монако.

Бенфіка Монако Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25

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