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Флік: Барселона у півфіналі Ліги чемпіонів і це головне

Станіслав Лисак — 16 квітня 2025, 01:45
Флік: Барселона у півфіналі Ліги чемпіонів і це головне
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Діттер Флік вважає, що поразка від Боруссії Дортмунд у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів нічого не означає, враховуючи прохід каталонців у півфінал турніру.

Слова німецького фахівця передає офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, що в першій грі Барса зуміла розгромити суперника з рахунком 4:0, через що виявилась сильнішою за сумою двох зустрічей (5:3).

"Ми у півфіналі. Дві гри вирішили це, і ми заслуговуємо на те, щоб бути в наступному раунді. У Боруссії чудова команда, і вони дуже ускладнили нам життя, але ми пройшли до півфіналу і це головне.
Сьогодні ми грали не найкращим чином, але це також заслуга Дортмунда, який виступив дуже добре. Те, чого команда досягла за останні тижні, є феноменальним. Ми стали на крок далі, але до кінця ще дуже далеко", – підсумував Флік.

Нагадаємо, що півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону-2024/25 визначаться завтра, 16 квітня.

У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" Реал прийматиме Арсенал, а паралельно із цим у Мілані на "Джузеппе Меацца" Інтер зіграє з Баварією.

Барселона Ліга чемпіонів Ханс-Дітер Флік

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