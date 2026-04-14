Атлетико і Барселона назвали стартові склади на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець — 14 квітня 2026, 21:25
Тренерські штаби мадридського Атлетико та Барселони оголосили стартові склади на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

  • Атлетико: Муссо – Руджері, Ленгле, Моліна, Ле Норман, Коке, Льоренте, Джуліано, Грізманн, Альварес, Лукман
  • Барселона: Жоан Гарсія – Канселу, Кунде, Ерік Гарсія, Мартін, Педрі, Гаві, Фермін, Ольмо, Ямаль, Ферран

Поєдинок Атлетико – Барселона відбудеться 14 квітня на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому матчі Атлетико на виїзді переміг Барселону з рахунком 2:0. У складі "матрацників" голи забивали Альварес та Серлот.

