Конопля: Шахтар розчарований, адже ми повністю володіли грою

Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля заявив, що команда дуже розчарована результатом матчу з ПСВ у 5 раунді основного етапу Ліги чемпіонів, у якому "гірники" прикро втратили перемогу в компенсований час.

Слова гравця збірної України передає пресслужба Шахтаря.

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"Команда дуже розчарована, звісно, уся команда, адже ми повністю володіли грою до вилучення. Коли грали 11 на 11, то перемагали 2:0, ще й на цьому стадіоні – гадаю, для ПСВ це було шоком. Але вилучення, звісно, усе змінило. Перебудуватись завжди складно, особливо коли ти граєш на виїзді проти такої кваліфікованої команди, як ПСВ, де всі гравці – рівня Ліги чемпіонів. Крім того, у них були дуже гарні заміни, які освіжили та підсилили їхню гру.

У моментах з нашими голами я плюс-мінус бачив Сікана та Зубкова перед тим, як віддавати передачі, і добре, що хлопці змогли реалізувати ці нагоди. Звісно, я не можу не тішитися цим, але, на жаль, навіть це не дало нам позитивного результату.

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Поки що я копаюся в собі, у цій грі, намагаюся її аналізувати... Але зазвичай потрібно просто трохи часу – завтра цілий день будемо в дорозі, вважаю, усі трохи відійдуть, а наш штаб проаналізує та підкаже, як нам діяти у наступних матчах", – сказав Конопля.

Нагадаємо, що Шахтар вів у рахунку 2:0, проте на останніх секундах зустрічі зазнав поразки. Таке з "гірниками" відбулося вдруге. Перший подібний випадок стався у вересні 2000 року.

Попри це гарним виступом відзначився голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі Реал програв Ліверпулю на Енфілді. Цей результат призвів до того, що команда Андрія Луніна тепер може похвалитися новим клубним "досягненням" у межах Ліги чемпіонів.