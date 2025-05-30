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Фінал Ліги чемпіонів із Зінченком: лідер збірної України та зірки шоубізнесу збиратимуть донати для ЗСУ

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 10:16
Фінал Ліги чемпіонів із Зінченком: лідер збірної України та зірки шоубізнесу збиратимуть донати для ЗСУ
Megogo

Лідер збірної України Олександр Зінченко включиться онлайн у студію MEGOGO до фіналу Ліги чемпіонів. Артист OTOY та зіркові гумористи Василь Байдак і Роман Міщеряков прокоментують вирішальний матч між ПСЖ та Інтером на альтернативній доріжці, щоб зібрати донати на Сили оборони. Ціль збору – 2 мільйони гривень.

Матч відбудеться 31-го травня на мюнхенській "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Поєдинок ПСЖ – Інтер на MEGOGO матиме дві коментаторські доріжки. На основній працюватимуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. На альтернативній – можна буде почути коментарі OTOY, Василя Байдака і Романа Міщерякова, які збиратимуть на Сили оборони. Зробити донат можна буде за QR-кодом під час трансляції.

О 21:00 розпочнеться велика аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Запрошеними експертами стануть ексгравці збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

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Спеціальним гостем студії перед матчем буде Олександр Зінченко. Цьогорічний півфіналіст Ліги чемпіонів, серед іншого, презентує автобіографічну книжку "Вірити", яка цього тижня з’явилась на поличках онлайн-книгарні MEGOGO BOOKS.

Медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, покаже фінал Ліги чемпіонів за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляції можна знайти на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Megogo війна Олександр Зінченко Інтер ПСЖ ЗСУ Ліга чемпіонів-2024/25

Megogo

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