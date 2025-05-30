Фінал Ліги чемпіонів із Зінченком: лідер збірної України та зірки шоубізнесу збиратимуть донати для ЗСУ

Лідер збірної України Олександр Зінченко включиться онлайн у студію MEGOGO до фіналу Ліги чемпіонів. Артист OTOY та зіркові гумористи Василь Байдак і Роман Міщеряков прокоментують вирішальний матч між ПСЖ та Інтером на альтернативній доріжці, щоб зібрати донати на Сили оборони. Ціль збору – 2 мільйони гривень.

Матч відбудеться 31-го травня на мюнхенській "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Поєдинок ПСЖ – Інтер на MEGOGO матиме дві коментаторські доріжки. На основній працюватимуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. На альтернативній – можна буде почути коментарі OTOY, Василя Байдака і Романа Міщерякова, які збиратимуть на Сили оборони. Зробити донат можна буде за QR-кодом під час трансляції.

О 21:00 розпочнеться велика аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Володимиром Кобельковим. Запрошеними експертами стануть ексгравці збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Спеціальним гостем студії перед матчем буде Олександр Зінченко. Цьогорічний півфіналіст Ліги чемпіонів, серед іншого, презентує автобіографічну книжку "Вірити", яка цього тижня з’явилась на поличках онлайн-книгарні MEGOGO BOOKS.

Медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, покаже фінал Ліги чемпіонів за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляції можна знайти на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".