Нічний шок для мерсисайдців: фанати Галатасарая розбудили зірок Ліверпуля салютами біля готелю в Стамбулі

Футболісти Ліверпуля пережили несподіваний нічний сюрприз у Туреччині перед матчем Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

У вівторок вранці, коли більшість команди намагалася відпочити перед важливою грою, фанати турецького клубу влаштували потужний феєрверк просто біля готелю англійської команди.

Арне Слот та його зіркові підопічні мали раптово покинути солодкий сон, адже шум салютів рознісся на всю округу.

Відео яскравого нічного шоу з’явилося в мережі о 3:55 за місцевим часом і вже набуло величезної популярності серед футбольних фанатів.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів між Галатасараєм та Ліверпулем відбудеться вже у вівторок, 30 вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Цей приклад "гостинності" сильно контрастує на фоні теплого прийому від казахського клубу Алмати, який зустрів зірок Реала із традиційними стравами та живою музикою.